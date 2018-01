Torino, ecco il primo “Basket Day”: un solo biglietto per un doppio spettacolo al PalaRuffini

Domenica 7 gennaio sarà una giornata speciale per il basket torinese. In programma infatti, al PalaRuffini, due match di serie A con le formazioni torinesi impegnate entrambe contro due capolista dei rispettivi campionati.

Prima (palla a due dalle 17) la Fiat Torino affronterà nella 14° giornata la Germani Brescia.

Dalle 20,30 spazio al testa a testa femminile tra la Fixi Piramis e la superpotenza Famila Schio. Un’occasione per riaffermare il ritrovato alto posizionamento del basket cittadino nel movimento nazionale: “Torino – conferma il Direttore Generale della Fiat Torino, Renato Nicolai – è sempre più una città di basket, ciò sia per quanto concerne la base che l’elite. Siamo orgogliosi di farne parte e contribuire alla crescita costante della passione del nostro pubblico e di quanti si avvicinano sempre più numerosi al nostro sport. Quella di domenica prossima è un’occasione importante per consolidare questo primato ricordando che solo Torino e Venezia possono vantare due formazioni iscritte tra gli uomini e tra le donne ai massimi campionati. Per quanto riguarda la nostra partita stiamo andando verso il “sold out” e pertanto invitiamo i nostri tifosi ad approfittare dell’occasione per fermarsi al Palazzetto e godere, dopo il nostro match, dello spettacolo che sapranno proporre le ragazze della Fixi Piramis contro le big della Famila Schio”.

Potranno farlo, senza ulteriori costi, con il biglietto della partita Fiat Torino – Germani Brescia o l’abbonamento al campionato.

“E’ la prima volta in assoluto – sottolinea Giovanni Garrone, presidente della Fixi Piramis – che due squadre di serie A, maschile e femminile, di Torino affrontano nello stesso giorno e nello stesso parquet due squadre capolista dei rispettivi campionati. Sarà dunque un vero e proprio evento che noi cercheremo di onorare in tutti i modi sul campo e fuori dal campo. Uno dei nostri principali obiettivi per questo “Basket Day” è quello di far apprezzare ai tifosi della Fiat Torino anche la pallacanestro femminile e di portare sempre più appassionati a vedere anche le nostre partite. Un altro aspetto fondamentale di questo evento è il segnale importante di stretta collaborazione tra le due società, Auxilium e Pallacanestro Torino, unite nell’obiettivo comune di rendere Torino sempre più città di basket. Domenica sarà per noi una delle partite tecnicamente più importanti di campionato e per noi è motivo di grande soddisfazione aver creato in collaborazione con la Fiat Torino questa giornata speciale”.