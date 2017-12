Stagione stregata per l'attaccante del Toro: nelle prossime ore saranno effettuati accertamenti per definire l’entità dell’infortunio

Andrea Belotti nuovamente ko. Il Gallo si è infortunato nel corso dell’allenamento odierno uscendo dal campo in lacrime: ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Nelle prossime ore, come fa sapere il sito del Torino, saranno effettuati accertamenti per definire l’entità dell’infortunio. I tempi rischiano di essere lunghi, dai due fino ai sei mesi di stop.

ANCORA LO STESSO GINOCCHIO.

Lo scorso ottobre Belotti aveva riportato la lesione al collaterale. E’ senza dubbio una stagione stregata per “mister 100 milioni”, che, dopo il rinnovo del contratto, non è riuscito a ripetere l’exploit della scorsa stagione. Finora solo 4 i gol in campionato.