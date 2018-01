Buona la prima per Mazzarri sulla panchina del Toro: Bologna battuto 3-0

Buona la prima per Mazzarri sulla panchina del Torino. I granata, fra le mura amiche, nel lunch match della prima giornata di ritorno della serie A, hanno battuto con merito, per 3-0, il Bologna. Decisive le reti firmate da De Silvestri, Niang e Iago Falque. Da segnalare che Sirigu (sull’1-0) ha respinto un rigore calciato da Pulgar.

TORINO PIU’ VOLTE PERICOLOSO

Fluida ed efficace la squadra piemontese, più volte pericolosa; impacciati e “slegati” invece gli emiliani, quasi mai incisivi. Nei padroni di casa, orfani degli indisponibili Ansaldi, Lyanco, Belotti, Barreca ed Edera, Walter Mazzarri ha deciso di non cambiare il modulo di gioco (4-3-3), schierando dal primo minuto De Silvestri, Burdisso, N’Koulou e Molinaro a protezione di Sirigu; Obi (sostituito da Acquah, dopo mezz’ora circa, per infortunio), Rincon e Baselli lungo la linea mediana; con Iago Falque, Niang e Berenguer nel tridente offensivo.

LJAJIC PARTE DALLA PANCHINA

Relegato in panchina, invece, il “rientrante” Ljajic. Negli ospiti, privi dello squalificato Masina e dell’infortunato Maietta, Roberto Donadoni ha optato in avvio sullo schema 4-2-3-1, posizionando Krafth, Gonzalez, Helander e Mbaye davanti a Mirante; Poli e Pulgar nella zona nevralgica; con Verdi, Palacio e Di Francesco alle spalle dell’unica punta, ovvero di Destro.

TORO SUBITO AGGRESSIVO

Subito molto aggressivo il Torino, che al 2′ ha costruito la prima palla gol del match: Berenguer ha lanciato in profondità Iago Falque e l’ala granata (con la difesa ospite dormiente) si è presentato a tu per tu con Mirante, calciando però alle stelle da ottima posizione. Al 18′, poi, su un cross da sinistra di Molinaro, Niang in spaccata ha impensierito (e non poco) il portiere del Bologna, abile a rifugiarsi in corner.

IL GOL DEL VANTAGGIO

Dopo altri 9 minuti Iago Falque ha angolato troppo il tiro mancino da posizione vantaggiosa. Al 38′, inevitabile, e’ giunto il gol del vantaggio dei granata: Berenguer ha calciato bene una punizione dalla destra e De Silvestri è svettato più in alto di tutti, battendo Mirante di testa. In apertura di ripresa l’occasione (l’unica) per il Bologna di raddrizzare le sorti del match. Verdi si è infilato fra le maglie della difesa dei padroni di casa ed e’ entrato in contatto con Molinaro.

SIRIGU SUPER, PARA IL PENALTY

L’arbitro Damato dapprima ha fischiato la simulazione del bolognese; poi, dopo Var review, ha decretato il penalty in favore degli ospiti. Dagli undici metri (al 5′) si e’ presentato Pulgar ma Sirigu si è opposto alla grande. All’8′ e’ giunta la rete del ko (2-0): Iago Falque ha servito in area Niang, bravo nello sterzare e saltare Pulgar, prima di battere Mirante con un mancino a rientrare. Il resto del match e’ stata accademia. Al 40′ Iago Falque, lanciato dal neoentrato Boye’, ha firmato il 3-0; nel recupero Mirante e’ uscito sui piedi di Berenguer, evitando il poker dei granata. Festa per il “Toro”; Bologna troppo brutto per essere vero.

Il tabellino

Torino-Bologna 3-0

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Burdisso (1′ st Moretti), N’Koulou, Molinaro; Obi (34′ pt Acquah), Rincon, Baselli; Iago Falque, Niang (37′ st Boye’), Berenguer. In panchina: Ichazo, Milinkovic-Savic, Bonifazi, Valdifiori, Ljajic, Gustafson, De Luca, Sadiq. Allenatore: Mazzarri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Mirante; Krafth, Gonzalez, Helander (38′ st Falletti), Mbaye; Poli, Pulgar; Verdi (21′ st Okwonkwo), Palacio, Di Francesco (11′ st Donsah); Destro. In panchina: Da Costa, Ravaglia, Nagy, De Maio, Petkovic, Krejci, Crisetig, Keita, Torosidis. Allenatore: Donadoni.

ARBITRO: Damato di Barletta.

RETI: 38′ pt De Silvestri; 8′ st Niang, 40′ st Iago Falque.

NOTE: giornata fredda; terreno di gioco in discrete condizioni ma leggermente scivoloso. Al 5′ st Sirigu ha respinto un rigore calciato da Pulgar. Ammoniti: Burdisso, Gonzalez, Okwonkwo. Angoli: 5-4 per il Bologna. Recupero: 2′; 5′.