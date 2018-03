I tifosi del Torino tra il ricordo di Astori e la contestazione alla squadra [LE FOTO]

Uno striscione con su scritto "Ciao Davide" per omaggiare il capitano della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo. La curva Maratona contesta il gruppo di Mazzarri: "Pensate solo ai soldi"

La curva Maratona ha contestato il Torino, reduce da tre sconfitte consecutive, prima del match di campionato contro la Fiorentina. Questo lo striscione esposto: “Voi pensate solo ai soldi e in campo non lottate più! Noi nostalgici di un Toro che non esiste più”.

I tifosi granata hanno poi omaggiato Davide Astori con uno striscione in campo su cui c’era scritto semplicemente: “Ciao Davide”.

A parte i saluto a Davide Astori e ai “fratelli viola” curva completamente in silenzio. Applausi fortissimi solo per N’Koulou, Emiliano Moretti, Iago Falque e Simone Edera. #FVCG #TorinoFiorentina #TorinoFC pic.twitter.com/6i9UgssoGw — valentina garbolino (@garbova) 18 marzo 2018