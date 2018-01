Iago Falque, grinta: “Serve sempre la cattiveria di oggi”. Niang, mea culpa: “Mihajlovic via, è anche colpa mia”

“E’ importante segnare e aiutare la squadra, soprattutto in un momento difficile come questo. Io cerco di dare sempre il massimo per questa maglia, sia quando c’era Mihajlovic che ora, con il nuovo allenatore. Abbiamo lavorato tanto con Sinisa ed eravamo molto legati. Dobbiamo fare anche noi giocatori autocritica per quanto successo. Poi dobbiamo continuare a giocare con la cattiveria vista oggi e cercare di stare il più possibile nella zona alta della classifica. Abbiamo sia i giocatori che la struttura societaria per fare bene”. Così, ai microfoni di Sky Sport, al termine di Torino-Bologna, l’ala dei granata Iago Falque.

NIANG: “SE MIHAJLOVIC VIA E’ ANCHE COLPA MIA”

“Mihajlovic ha creduto molto in me, abbiamo un rapporto speciale e in parte è anche colpa mia se non è più il nostro allenatore“. Mbaye Niang fa mea culpa. A segno oggi contro il Bologna, l’attaccante granata era stato fortemente voluto da Mihajlovic ma fin qui non ha reso secondo le aspettative. “Mi aveva fatto prendere per dargli dei risultati e fino a poco tempo fa non ci sono riuscito, me ne assumo la responsabilità”, aggiunge Niang, che ora spera di decollare con Mazzarri, suo allenatore già al Watford. “Ha cercato di trasmetterci sicurezza e fiducia per questa partita – aggiunge – Mi trovo meglio da punta centrale? A me basta dare il massimo e cercare di rendere al meglio”.