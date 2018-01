Mazzarri: “Contento della vittoria. Sono tornato perché sentivo il fuoco dentro”

“Sono contento della vittoria, chi mi conosce bene sa che per me cambia l’umore tra perdere e vincere, sono così di natura. Sono rientrato in Italia perché ho sentito il fuoco dentro e così sempre sarà altrimenti uscirò di scena”. Così Walter Mazzarri, neo tecnico del Torino, ha commentato la vittoria all’esordio contro il Bologna. Curioso che alla fine del match anche il presidente Cairo è entrato in campo per complimentarsi con il tecnico e con la squadra.

MAZZARRI RINGRAZIA CAIRO

“Il presidente ieri ha ripercorso la mia carriera che per alcuni versi neppure io ricordo, lo ringrazio per la fiducia, per le belle parole e per come stanno andando qui le cose sebbene da poche ore”. “Sono ragazzi intelligenti – elogia i suoi Mazzarri – Abbiamo fatto qualcosina di nuovo, il 4-3-3 mi piace e l’ho usato anche al Watford. Poi ogni allenatore ha i suoi credo ma i ragazzi sono stati bravi anche in fase passiva, sono stati compatti e aggressivi, e in fase di possesso hanno cercato di giocare la palla. E’ stata anche un’ottima partita dal punto di vista del gioco, hanno giocato la palla velocemente e creato 3-4 belle occasioni già nel primo tempo senza subire. Speriamo che si continui così anche dopo la sosta”.

NIANG E’ APPARSO RIGENERATO

E’ apparso già rigenerato Niang, che Mazzarri ha avuto ai suoi ordini anche agli Hornets. “Ha solo bisogno di stare concentrato e tirare fuori le sue potenzialità, che sono pazzesche e forse nemmeno lui sa di avere. Può fare tutto, è bravo, è maturato, deve solo avere la corrente attaccata e tirare fuori il 100% e non il 70%. Può fare una carriera incredibile”. Per il tecnico granata anche il primo impatto con la Var: “non ero abituato, se hanno dato il rigore vuol dire che c’era ma volevo che l’arbitro verificasse se c’era fallo su Baselli, perché altrimenti non ci sarebbe stato il rigore, volevo che si vedesse solo questo, si è creata quella situazione perché eravamo in dieci”. Bocca cucita sul mercato: “ne parla solo Petrachi e, se vuole, il presidente. Io sono pagato per allenare, e bene, i giocatori che ho a disposizione”.