Mazzarri vuole uscire dalla crisi: “Voglio un Torino unito e battagliero”

Il tecnico alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. "Squadra ostica che non dà punti di riferimento"

E su Belotti convocato in Nazionale. "E' motivato, partirà davvero forte"

Periodo di crisi per il Torino, reduce da tre sconfitte consecutive. Walter Mazzarri, alla vigilia della sfida interna contro la Fiorentina, ha così presentato l’incontro.

“Dobbiamo solo presentare alla gara di domani – ha dichiarato il tecnico livornese- I viola sono una squadra brava nel palleggio, che non dà punti di riferimento. Dovremo essere compatti, visto che sono stati in grado di fare anche risultato in trasferta contro il Napoli”.

Mazzarri si attende comunque una grande prova d’orgoglio dai granata. “Quando siamo andati in svantaggio, non abbiamo mai reagito nel modo giusto. Vorrei che la squadra crescesse e che diventasse un gruppo che non muore mai”.

Domani sarà in campo dal 1’ il Gallo Belotti, appena convocato in Nazionale da Di Biagio. “L’ho visto motivato, guerriero, sa quanto ci teniamo che torni a giocare come sa, sono convinto che domani partirà davvero forte”.

Per quanto riguarda il resto, Ljajic torna almeno in panchina, mentre ci sono dubbi su Niang. “Ha ancora la mascherina per il colpo subito in testa, ma si allena ed è a disposizione”.