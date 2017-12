SERIE A. Il Toro non sfonda e sbatte su Perin: col Genoa arriva un altro pari

Il Toro sbatte su Perin, autore di almeno un paio di parate strepitose, e il Genoa porta a casa il punticino che voleva. Finisce 0-0 la sfida tra granata e liguri. Gli uomini di Mihajlovic, costretti a fare a meno di alcune pedine fondamentali come Belotti e Ljajic, avrebbero senz’altro meritato qualcosa di più per quello visto in campo, tuttavia quello maturato è l’ennesimo pareggio stagionale (il decimo). Un po’ troppi per chi ambisce a tornare in Europa.

TORO FALCIDIATO DA INFORTUNI E SQUALIFICHE

Ballardini recupera Spolli e Bertolacci, riproponendo l’undici tipo delle ultime settimane, mentre Mihajlovic è alle prese con una formazione praticamente falcidiata dagli infortuni (Belotti e Ljajic) e squalifiche (Baselli). E’ Niang a guidare l’attacco tra Iago e Berenguer ed è proprio l’ex Milan a crearsi praticamente da solo la prima opportunità: numero su Spolli e mancino a giro, nessun pericolo comunque per Perin.

NIANG SFIORA IL GOL, GENOA “PASSIVO”

Molto bene Niang, che va via a Spolli e Zukanovic ma non trova Iago: sulla conclusione velenosa di Berenguer fa buona guardia Perin, che vede poi spegnersi sopra la traversa la deviazione aerea di Burdisso. Atteggiamento passivo del Genoa, che rischia ancora sul bel colpo di testa di Nkoulou, fuori di un nulla.

SIRIGU CI METTE UNA PEZZA

Il primo guizzo rossoblù arriva al 28′: Pandev raccoglie in posizione dubbia e scarica un sinistro molto ben angolato, ci vuole l’intervento di Sirigu per evitare guai al Torino. Non è da meno Perin, che compie un autentico miracolo al 34′ sul gran destro a giro di Berenguer indirizzato all’incrocio dei pali. Ispirato Niang: colpo di tacco al volo, ma ancora una volta l’estremo difensore del Genoa non si lascia sorprendere.

RITMI BASSI ALLA RIPRESA

Ritmi ancora più bassi in avvio di ripresa, l’ideale per il “Grifone” che punta a difendersi per ripartire in contropiede, anche se Ballardini osa prima dell’ora di gioco: dentro Lapadula, fuori Veloso. Pandev, il più attivo dei suoi, agisce a ridosso di Taarabt e Niang.

ROSSI RIASSAPORA LA SERIE A

Spazio anche a Rossi, che torna in A dopo l’assaggio in Coppa Italia contro la Juventus. Si rivede il Torino in avanti al 70′: decisivo Izzo a porta vuota sul pallonetto di Niang. Al 78′ è ancora super Perin: sull’invito di De Silvestri per Niang, il portiere del Genoa ha un altro gran riflesso. Spinge la squadra di Mihajlovic a caccia del gol-vittoria, ma Iago Falque è impreciso.

IL TORO NON RIESCE A SFONDARE

Il Genoa porta a casa un punto d’oro in ottica salvezza, il Torino non riesce a sfondare. Ed esce tra i fischi del suo pubblico.

Il tabellino

TORINO-GENOA 0-0

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Burdisso, Nkoulou, Molinaro; Rincon, Valdifiori (18’st Gustafson), Obi; Iago Falque, Niang, Berenguer (31’st Boye). A disposizione: Ichazo, Milinkovic-Savic, Acquah, De Luca, Moretti, Rivoira, Fiordaliso, Millico, Buongiorno, Sadiq. Allenatore: Mihajlovic

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic; Rosi (11’st Biraschi), Rigoni, Veloso (13’st Lapadula), Bertolacci, Laxalt; Taarabt (24’st Rossi), Pandev. A disposizione: Lamanna, Zima, Cofie, Rossettini, Galabinov, Brlek, Lazovic, Omeonga, Pellegri. Allenatore: Ballardini

Arbitro: Irrati di Pistoia

Note: pomeriggio freddo ma soleggiato, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Rosi, Valdifiori, Rigoni. Angoli: 8-3 per il Torino. Recupero: 0′; 3′.