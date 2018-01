Torino, deputato offende Mihajlovic sui social: “Sei uno zingaro”. Il tecnico vuole denunciarlo

L’esonero di Sinisa Mihajlovic è stato discusso molto anche sui social. L’esonero del tecnico del Torino ha fatto discutere soprattutto per il post pubblicato da Massimo Corsaro, deputato di destra.

Il politico, tifoso juventino, ha insultato non solo l’allenatore serbo, ma anche tutti i tifosi del Toro del Napoli e i telecronisti Rai subito dopo la vittoria nel derby di ieri sera. “I) Che bella la #direttaRAI senza le stronzate dei commentatori piagnoni; II) la squadra bovina è più inutile del Borgorosso F.C.; III) Mihailovic è uno zingaro che guida una banda di frustrati perdenti; IV) #oggiococchiùbelldomunn’ in semifinale non c’è arrivato (riferendosi al Napoli, ndr)”.

LA REPLICA. Non si è fatta attendere la replica da parte della moglie di Miha, Arianna Rapaccioni, che ha così commentato. Anche se non lo sei … – scrive, rivolgendosi al marito – mi accodo a quella massa di ignoranti che pensano che l’essere nato in Serbia significhi essere zingaro …. E visto che non ho nulla contro di loro ti dico SEI IL MIO ZINGARO PREFERITO”.

Mihajlovic, nel frattempo, avrebbe deciso di denunciare il parlamentare Corsaro.