Torino sempre più giù: sconfitto dalla Fiorentina… e dal Var

Quarto ko per i granata. Un rigore assegnato in pieno recupero alla Viola condanna la squadra di Mazzarri

Quarta sconfitta consecutiva in campionato per il Torino di Mazzarri che perde in casa contro la Fiorentina (1-2). E’ il Var a decidere le sorti dei granata: dopo 14’ la squadra toscana potrebbe portarsi vantaggio, ma Sirigu riesce a neutralizzare il penalty di Veretout.

Al 59’ è proprio Veretout a sbloccare il risultato, ma nel finale Belotti sigla il gol dell’1-1 che fa pensare al pareggio.

Al 93’ tocco di braccio di Ansaldi su cross di Biraghi e l’arbitro Gavillucci, dopo aver rivisto l’azione al monitor, assegna il rigore. Dagli undici metri Thereau non sbaglia. E il Torino perde ancora.

IL TABELLINO DI TORINO-FIORENTINA 1-2:

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri (st 9′ Barreca), Nkoulou, Moretti, Ansaldi; Acquah, Valdifiori, Rincon (st 29′ Ljajic); Falque, Belotti, Berenguer (st 13′ Niang). A disposizione: Milinkovic-Savic, Ichazo, Burdisso, Bonifazi, Obi, Edera. Allenatore: Mazzarri

FIORENTINA (4-3-1-2): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara (st 31′ Thereau); Chiesa, Simeone (st 20′ Falcinelli). A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Laurini, Gaspar, Olivera, Dabo, Cristoforo, Eysseric, Gil Dias, Lo Faso. Allenatore: Pioli

Arbitro: Gavillucci

Ammoniti: 13′ De Silvestri (PT) 23′ Falque (PT), 26′ Niang (ST), 31′ Biraghi (ST)

Marcatori: 14′ Veretout (ST), 41′ Belotti (ST), 49′ Thereau (Rig.) (ST)