Sposa bambina italiana venduta per 9mila euro al marito marocchino

L’infanzia trascorsa nella miseria, con una madre che si prostituisce in casa e la picchia. Poi, la promessa di un fidanzamento e di un viaggio per Torino, la città dove si sarebbe sposata. Una realtà che rispetto al presente appare migliore, ma che presto emerge nella sua crudezza. Venduta a 15 anni per novemila euro a un marocchino, la sposa bambina in Piemonte vive il secondo calvario della sua giovinezza. Segregata in casa e violentata fino a sei volte al giorno da un uomo più grande di lei, che l’ha comprata con l’aiuto della zia della vittima. La ragazza oggi è salva grazie a uno zio, che dopo aver intuito in quale calvario fosse finita la nipote, ha dato vita all’indagine svolta dalla pm Lisa Bergamasco. Allo “sposo” marocchino e alla zia erano contestati la riduzione in schiavitù e la violenza sessuale. Nei giorni scorsi il gup ha inflitto loro una condanna da tre anni e otto mesi di carcere, riconoscendo gli stupri aggravati e non la riduzione in schiavitù. Ma di quest’ultimo reato, tecnicamente complesso da dimostrare, sono convinti gli inquirenti, che valutano l’ipotesi di fare ricorso in Appello. La ragazzina infatti, per mesi ha vissuto come una schiava, anche psicologicamente: data in sposa come un oggetto, quando era fortemente vulnerabile, per mesi ha vissuto in un monolocale senza di fatto poter uscire. Costretta a pulire di giorno e stuprata a tutte le ore, alla sposa bambina veniva detto: «Se esci di casa da sola ti picchio».

