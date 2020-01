Spranghe semantiche

Ieri su Repubblica Michele Serra dava del “negazionista” a Trump per irriderlo. Quella parola sta ormai assumendo nel lessico ordinario l’accezione insultante voluta a sinistra. Le verità rosse non si possono neanche discutere, figurati negare. La pena è beccarti l’epiteto offensivo: sporco negazionista. A furia di insistere nella demonizzazione dei termini e dell’immagine da essi evocata, la sinistra lava il linguaggio, cioè il cervello, per colorarlo di rosso. L’ha già fatto col termine “fascista”. Se negazionista è chi osa negare la verità rossa, fascista è chi osa avere opinioni diverse da quelle radical shit. È inutile obiettare che se per fascista si intende violento, autoritario, assolutista, prepotente, intollerante, i primi fascisti sono i compagni. Per loro il termine “fascista” ha il significato di “nemico in malafede della verità rossa” e deve conservarlo. Quanto a “negazionista”, è ancora in lavorazione: ha l’aspetto offensivo in fase di verniciatura. È una parola che i compagni associano ai termini negativi (per loro) di “revisionista” e “deviazionista”: due accuse con le quali nel paradiso sovietico ti spedivano in Siberia. Bieco revisionista era chi osava rivedere le teorie del partito unico. Sporco deviazionista era chi osava deviare dal percorso obbligatorio imposto dal Kremlino. Oggi “negazionista” è chiunque si permetta di discutere la loro verità rivelata, sia nel passato (giudizi sulla resistenza) sia nel futuro (aspettative climatiche), verità che loro, come sempre, pretendono sia assoluta, unica e indiscutibile. Sono fatti così. Hai voglia a travestirti da sardina quando hai sul gobbo la pinna dello squalo e in bocca i denti aguzzi…

collino@cronacaqui.it