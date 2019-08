Spray urticante spruzzato all’interno di una carrozza: è accaduto lunedì sera su un treno regionale in partenza dalla stazione Torino-Porta Nuova e diretto a Bardonecchia, protagonista un uomo di 54 anni, di cittadinanza italiana e con precedenti di polizia: era stato arrestato per minaccia a pubblico ufficiale con l’uso di una siringa usata.

Sono stati due giovani a notarlo con in mano una bomboletta nera con il tappo rosso, segnalandolo a personale della polizia ferroviaria. Gli agenti hanno rintracciato e identificato l’uomo interessato, rinvenendo poco dopo una bomboletta di spray urticante all’interno di un cestino della spazzatura.

I passeggeri sono stati messi in sicurezza e dopo aver accertato che non vi fosse la necessità di cure mediche, sono stati trasbordati su un altro convoglio. Dalla visualizzazione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dello scalo ferroviario si è risaliti con certezza al responsabile, confermando le testimonianze espresse all’interno del convoglio.

Il 54enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di getto pericoloso di cose, interruzione di pubblico servizio, procurato allarme e lesioni aggravate in quanto i due ragazzi giunti a destinazione sono ricorsi a cure mediche per il persistente bruciore agli occhi.