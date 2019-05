Spruzza spray urticante a scuola. Quattro intossicati al Canonica

Una bravata. O forse, più semplicemente, uno scherzo innocente che però è costato a quattro studenti della scuola media senatore Pietro Canonica di via San Martino 27 un’intossicazione da spray urticante. Senza, fortunatamente, particolari conseguenze. Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri, intorno alle 11. Durante l’intervallo uno studente di una classe di terza media, forse per gioco, ha cominciato a spruzzare una bomboletta di spray al peperoncino colpendo una quindicina di persone tra studenti e insegnanti. L’allarme, accompagnato da alcuni attimi di panico e tensione, è scattato immediatamente. Sono stati subito chiamati i soccorsi e davanti alla scuola si sono precipitate due ambulanze del 118, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. Quattro tra gli alunni coinvolti nella bravata hanno accusato forti bruciori agli occhi e alla gola e sono dovuti ricorrere alle cure del personale medico. Medicati sul posto, non è stato però necessario il trasporto in ospedale e sono potuti tornare tranquillamente nelle loro aule. Per precauzione, è intervenuto anche il nucleo batteriologico. Intervenuto anche il nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) dei vigili del fuoco che dopo i controlli di rito ha confermato che la sostanza spruzzata era proprio spray al peperoncino. Resta ora da capire per quale motivo il ragazzino fosse andato a scuola “armato” di bomboletta. Sul caso indaga la polizia locale che ha già convocato i genitori per capire le motivazioni del gesto. «Stamattina un ragazzo di una classe terza della Canonica ha pensato di spruzzare in classe uno spray al peperoncino – ha commentato la dirigente scolastica Valeria Fantino -. Poiché vi sono due ambulanze davanti a scuola, vorrei rassicurare i genitori: non è successo nulla di grave. Abbiamo tossito, ci siamo lavati la faccia e poi ci hanno controllato la saturazione. Tutto a posto. Speriamo che non vengano più idee geniali del genere». È possibile che la scuola decida di adottare qualche provvedimento nei confronti dello studente.