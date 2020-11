Una spugna e un mazzolino

“Addio giovinezza” è il capolavoro di Sandro Camasio e Nino Oxilia, detti “i dioscuri della goliardia torinese”. Commedia scritta nel 1911, debuttò con enorme successo al Manzoni di Milano e fu replicata a Torino al Carignano. Poi ne fu tratta un’operetta musicale nel 1915, e quattro film. Il primo nel 1913 e gli altri (1918-1927-1940) dopo la guerra, quando i due autori erano già morti: Camasio nel 1913 per meningite fulminante e Oxilia al fronte, sul Monte Tomba, nel 1917. Ne furon tratti ancora due sceneggiati per la Tv, nel 1965 e 1968. La trama è semplice: Mario, studente in medicina, amoreggia con la sartina Dorina, ma al momento della laurea la lascia per andare a fare il dottore nel natìo paesello. Tutto lì. Vista con le idee di oggi, è una trama sessista e classista, come era la società di allora. Gli studenti, tutti maschi, dividono la povertà e i sogni degli anni universitari con le sartine fra balli, litigi e rappacificazioni. Però le povere fanciulle, di classe inferiore, non possono aspirare a impalmarli. Dopo la laurea, ognuno al suo posto. Nonostante ciò, la vita goliardica e il romanticismo bohémien di quei tempi sono così ben resi che commuovono ancora oggi. Sulla casa di via Garibaldi dove visse Oxilia fu posta una lapide, oggi quasi illeggibile, e dal 1918 ogni 18 novembre, anniversario della sua morte, i goliardi torinesi vanno in processione a pulirla, mettere un mazzo di violette e cantare il “gaudeamus”. Mai saltato un anno. Nel vedere su Fb le foto del 23enne Carolus III (il Pontefice attuale) intento al rito delle violette, mi sono rivisto su quel balcone 55 anni fa e mi sono commosso. Da qui la rievocazione. Perdonate.

