Spunta una donna nel giallo di Ollino: «L’aveva lasciata»

Spunta una donna nel giallo dell’omicidio di Luciano Ollino, il commercialista 60enne legato, imbavagliato e giustiziato con 5 colpi di pistola alla tempia. Una donna più giovane di lui con cui il commercialista aveva avuto una relazione dopo la tragica morte della moglie. La donna, una 40enne italiana, è stata rintracciata dai carabinieri del nucleo Investigativo, intenzionati a non lasciare intentata nessuna pista nella caccia al responsabile del brutale omicidio di lunedì in collina.

«So della sua esistenza – conferma il fratello di Ollino – ma non l’ho mai conosciuta. Luciano era molto riservato e non ce l’ha mai presentata». Una riservatezza confermata anche dal cognato di Ollino: «Io non ero neanche a conoscenza dell’esistenza di questa fidanzata – spiega – l’ho saputo dai giornalisti». Anche perché una nuova compagna non è mai facile da inserire in una famiglia provata da un dolore così grande come quello provato da Olino e dalle sue figlie sette anni fa. E infatti questa donna non sarebbe stata vista di buon occhio dalle ragazze.

Un anno fa, qualche mese dopo averla avviata, Luciano Ollino aveva quindi interrotto la relazione, senza però accusare, almeno all’apparenza, particolari contraccolpi: «Aveva continuato la sua vita come sempre – conferma il fratello -. Era tranquillo, non ha mai accennato a liti particolari e da quanto sappiamo noi questa donna non si era più fatta viva. Ha continuato a dedicarsi alle figlie e al suo lavoro, come sempre».

