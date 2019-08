Sputi, botte e minacce alla madre: 20enne arrestato per maltrattamenti

Un giovane di nazionalità italiana è stato arrestato per maltrattamenti dagli agenti del commissariato di polizia di Ivrea e Banchette, intervenuti nel primo pomeriggio a seguito di una segnalazione di una lite familiare in corso.

Nell’alloggio in questione erano presenti madre e figlio e dal racconto della donna è emerso che quello di ieri era l’ennesima aggressione del figlio ai suoi danni. Aggressioni che, in più di un’occasione, da verbali si trasformavano in fisiche. Per analoghi episodi, nei mesi scorsi, il giovane era già stato destinatario di ammonimento da parte del questore di Torino.

Inoltre, in diverse circostanze il figlio si era impossessato del denaro nella disponibilità della madre. L’episodio di ieri è scaturito da una situazione simile: il figlio ha chiesto a sua madre la somma di 150 euro, al suo rifiuto ha iniziato a urlarle contro e a colpire la mobilia fino a sputarle addosso.