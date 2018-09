Una squadra di veri campioni: «In bacheca decine di trofei»

Un palmares da fare invidia a società molto più famose, di bocce e non solo. È sufficiente fare un giro tra i numerosi trofei conquistati per capire che alla bocciofila Avvenire San Paolo, in via Malta 39, di vittorie se ne intendono eccome. Fin da quando i due sodalizi di borgata, lo Sport Club San Paolo e il Circolo Avvenire, si unirono per formare la società

attuale. Che magari oggi non avrà più gli iscritti dei tempi d’oro, ma che si difende ancora bene.

«Siamo gli unici a Torino ad avere otto campi al coperto», spiegano Angela e Tito, rispettivamente presidente e vice, indicando il bocciodromo dove campeggia in bella mostra il logo dell’associazione. Una bocciofila che sorge dove un tempo c’era una vera e propria

“baracca”, costruita grazie all’impegno – e alle finanze – dei soci dell’epoca e in particolare di Romano Vettoni, 76 anni, 30 dei quali passati da presidente e che oggi è presidente onorario. Un posto dove sono transitati alcuni tra i migliori giocatori italiani di bocce, come il grande Umberto Granaglia, nominato nel 2001 “giocatore del secolo” dalla federazione mondiale.

Oggi gli attuali iscritti giocano le loro partite negli otto campi all’aperto, mentre il bocciodromo viene adoperato per lo più quando il tempo è poco clemente. Ma non si vive di sole bocce: ci sono anche il ristorante pizzeria e sala del karaoke. E non mancano i tavoli per le carte. «In futuro – spiega Tito – ci piacerebbe trasformare il bocciodromo in una sala da ballo o in una palestra. Certo, ci vorrebbero molti soldi». Già, perché nonostante il passato glorioso, uno sguardo al futuro è sempre d’obbligo.