Sradica un palo della segnaletica stradale e lo porta in giro per la città

E’ quanto successo martedì sera, 5 febbraio 2019, in via Domodossola, un uomo, cittadino italiano 45 anni, ha divelto un palo della segnaletica stradale e lo ha portato “in spalle” in giro per la città.

Sono stati alcuni automobilisti e residenti a richiedere l’intervento della polizia. Gli agenti del commissariato San Donato, arrivati in via Giacomo Medici lo hanno immediatamente intercettato, mentre a fatica trascinava l’asta con il segnale di divieto di sosta.

L’uomo, con precedenti di polizia, alla vista degli agenti ha abbandonato il palo in strada ed ha fatto finta di nulla.