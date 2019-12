«Sta lottando come faceva da giocatore»

Soprannominato il “Poeta del gol” e capitano dell’ultimo scudetto granata del ‘76, Claudio Sala abbraccia così Sinisa Mihajlovic: «Ha ricevuto una mazzata incredibile, ma il sostegno della società, della squadra, di tanti tifosi e di Bologna intera gli sono serviti per superare il primo momento di scoramento».

La battaglia del serbo continua: «È importante per lui tornare in panchina non a intermittenza, merita questo premio perché sta cercando di battere questa brutta malattia proprio come lottava in campo da calciatore e poi da allenatore. Gli auguro con tutto il cuore di farcela».