Pranza al ristorante e si sente male: torinese di 69 anni muore soffocata

La tragedia in un locale sul lungo lago di Viverone

Stava mangiando quando, di punto in bianco, ha iniziato a sentirsi male. E’ morta, poco dopo, probabilmente soffocata da un boccone che le è andato per traverso oppure stroncata da una violenta reazione allergica che non le ha dato scampo.

LA VITTIMA E’ UNA 69ENNE DI TORINO

La vittima è Immacolata Luogo, 69 anni, residente a Torino. La donna stava pranzando sulla terrazza di un noto ristorante sul lungo lago di Viverone, quando ha accusato il malore. E’ deceduta di lì a poco e i soccorsi, che pure sono arrivati tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare niente per lei. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.