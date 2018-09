Stabile da ristrutturare, chiusi due asili nido a Torino

Impossibile proseguire le attività nelle strutture di Piazza Cavour, Palazzo Civico in cerca di altre sedi

La promessa dell'assessora Patti: "Massima cura e attenzione per risolvere presto il problema"

Lo stabile di epoca settecentesca nel quale sono ubicati necessita di restauri e di interventi di consolidamento e per questo motivo due asili nido comunali di piazza Cavour, nel centro di Torino, sono stati chiusi.

La decisione è stata presa dai tecnici di Palazzo Civico per motivi di sicurezza. “Dai controlli effettuati nel fine settimana – si legge in una nota – è emersa l’impossibilità di riaprirli, con ogni probabilità per l’intero anno educativo”.

I funzionari del comune sono al lavoro per definire le sedi alternative dove potrà essere ospitato il servizio, come assicura l’assessora Patti: “Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che questa situazione crea per tutti e ci impegniamo ad affrontarla con la massima cura e attenzione”.