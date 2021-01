Il nuovo stadio granata e l’ex villaggio del Moi: i due volti di Filadelfia

È uno dei quartieri più recenti di Torino, sviluppatosi nel primo ’900. Il nome della via principale è un omaggio alla città americana di Philadelphia, prima capitale degli Stati Uniti, come Torino lo è stata dell’Italia. Per il resto questo borgo della Circoscrizione 8 è sicuramente famoso per lo stadio, recentemente rimesso a nuovo, per la vicinanza con il villaggio Olimpico e per i Pav, il parco d’arte vivente.

Il nuovo Filadelfia

Per i tifosi del Toro è stato come rinascere. Del resto il Filadelfia (o “il Fila” come viene chiamato) è stato lo stadio di sua maestà il Grande Torino. Nonostante la quasi completa demolizione di fine anni Novanta, è rinato ed è oggi considerato dai tifosi la “casa” del Toro. Il nuovo stadio ha riaperto i cancelli a maggio 2017. Facendo un piccolo passo indietro nel gennaio 2008 è stata costituita la nuova Fondazione che si è impegnata a trovare i fondi necessari per la ricostruzione dello stadio. Poi nel gennaio 2010 sono stati abbattuti i pennoni in via Giordano Bruno.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI