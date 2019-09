E' accaduto in Via dei Mulini a Rivarolo Canavese

Momenti di paura, ieri sera, a Rivarolo Canavese dove un fulmine, abbattutosi sul tetto di una stalla per cavalli in via del Mulino, ha provocato il cedimento di una parte della copertura dell’immobile.

LA STALLA ERA VUOTA, NESSUN FERITO

Per fortuna, in quel momento, lo stabile era vuoto e dunque non ci sono stati feriti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, che hanno messo in sicurezza la struttura.