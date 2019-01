Stamina, il gup accoglie la richiesta dei legali di Vannoni: l’inchiesta bis passa da Torino a Roma

Il gup del tribunale di Torino, Adriana Cosenza, ha accolto la richiesta dei legali di Davide Vannoni e così l’inchiesta bis sul caso stamina passa dal capoluogo piemontese a Roma.

Per il gup la competenza territoriale spetta alla capitale in quanto da lì è partito il primo bonifico verso la Georgia, dove la cura, non riconosciuta dalla comunità scientifica, venivano continuata in modo illecito.

Vannoni, padre del metodo stamina, è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla somministrazione di farmaci imperfetti insieme alla biologa Erica Molino e a Rosalinda Labarbera, presidente dell’associazione Prostamina Life.