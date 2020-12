Stappatincasa: il brindisi solidale promosso da Federmanager e Cantine Balbiano

Per ringraziare i medici piemontesi, in prima linea nella lotta al covid

Un calice di vino in mano e tanta voglia di reagire. È la formula di “#Stappatincasa”, il format promosso da Federmanager e Cantine Balbiano e in diretta streaming, proprio da queste ultime, stasera, martedì 22 dicembre. L’occasione: brindare insieme in vista di un Natale inevitabilmente diverso dal solito e diffondere, così, tanta energia positiva.

Proprio per ringraziare il lavoro infaticabile dei medici piemontesi, Federmanager ha deciso, infatti, di allietarne le festività natalizie regalando 250 panettoni, e altrettante bottiglie di spumante, ai presidi sanitari in prima linea della Città di Torino. A raccontare l’iniziativa, l’imprenditore Luca Balbiano, il “wine educator” Filippo Bartolotta e i vertici di Federmanager.

“#Stappatincasa” nasce su iniziativa dello stesso Balbiano nel marzo 2020, al fine di riunire in un unico spazio virtuale produttori, degustatori, “winelovers”, sommelier e tutte le “persone legate al vino da un rapporto sentimentale” e intrattenere, in questo modo, le giornate del primo lockdown. Da puro divertissement, però, il format è diventato, ben presto, un appuntamento di informazione quasi quotidiano, orientato a mettere in luce tutti coloro che, giornalmente, si impegnano per portare in alto il nome del vino italiano. Tra i quali spicca proprio Filippo Bartolotta, docente, scrittore e, soprattutto, uno dei più famosi storyteller del vino di tutto il mondo – al punto che Obama, nel suo viaggio in Italia, lo ha scelto come “Maestro di cantina”.

L’appuntamento di questa sera si pone, quindi, come un piccolo gesto per supportare la categoria dei medici e, al contempo, un momento di evasione in compagnia virtuale di #restaacasa e vuole alleviare le criticità del periodo con un buon vino.