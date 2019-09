STAR FIGHTING-NON CI SONO PIU’ SCUSE E’ ORA DI SALIRE SUL RING!

Le attività sono iniziate a pieno regime e quindi non ci sono più scuse: dopo le vacanze è arrivato il momento di iscriversi in palestra per praticare arti marziali e sport da combattimento, ma anche fitness. Si torna quindi a parlare della Stars Fighting, la palestra di corso Vigevano 33, in Barriera di Milano, dove praticare sport e rimettersi in forma diventano momenti di piacere, cura per il corpo e per la mente. Perché «per noi la salute e il benessere del nostro cliente sono la missione principale», spiega Marco. Specializzata in sport da combattimento, arti marziali, sport da ring quali pugilato, boxe thailandese e K1, la Stars Fighting si ripresenta per la nuova stagione con un’area ampliata dedicata a queste discipline e quindi con più spazi e più corsi per tutti dedicati anche ai bambini a partire dai 4 anni. Per tutti coloro che si avvicinano per la prima volta ai corsi della Stars Fighting le prime due lezioni sono gratuite. Quindi, affrettatevi, vi aspetta una nuova vita!

Stars Fighting, corso Vigevano 33

011.2359454

Orario: 8,30-22; sabato 8,30-19, domenica 8,30-13