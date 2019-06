Un fisico perfetto, finalmente libero da quei chili di troppo che possono farci sentire a disagio. Tanto quanto basta per presentarsi in spiaggia senza paura di sfigurare. E’ quello che garantiscono gli allenamenti della Stars Fighting, la palestra di corso Vigevano 33, in Barriera di Milano, dove praticare sport e cercare di perdere peso diventa un momento di piacere, coccole per il corpo e per la mente. Perché «per noi la salute e il benessere del nostro cliente sono la missione principale», spiega Marco. Specializzata in sport da combattimento e arti marziali, la Stars Fighting è aperta a qualsiasi tipo di pubblico avendo anche un’area con gli attrezzi e diverse ore dedicate alla ginnastica posturale e riabilitativa. Fiore all’occhiello, sono invece gli sport da ring quali pugilato, boxe thailandese e K1. Ma sono pericolosi questi allenamenti? «No, da noi i clienti vengono seguiti da personale qualificato». Infine, possibilità per i bambini di frequentare il summer camp fino a fine luglio.

Indirizzo: corso Vigevano 33

Telefono: 011.2359454

Orario: 8,30-22; sabato 8,30-19, domenica 8,30-13