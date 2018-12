Rimettersi in forma dopo le abbuffate di Natale è l’obiettivo di molti. Ma per lo staff di Stars Fighting, la palestra di corso Vigevano, è un impegno che dura tutto l’anno, non soltanto il tempo di una dieta. Perché «per noi la salute e il benessere del nostro cliente sono la missione principale». Spiega Marco. Specializzata in sport da combattimento e arti marziali, la Stars Fighting, è aperta a qualsiasi tipo di pubblico avendo anche un’area con gli attrezzi e diverse ore dedicate alla ginnastica posturale e riabilitativa. Fiore all’occhiello, sono invece gli sport da ring quali pugilato, boxe thailandese e K1. Ma sono pericolosi questi allenamenti?

«No, qui da noi i clienti vengono seguiti da personale altamente qualificato che riesce a formare gli atleti, professionisti e dilettanti, rendendoli sicuri e in grado di gestire la tecnica».

La Stars Fighting è adatta a ogni età e sesso, i corsi partono dai bimbi di 4 o 5 anni e arrivano a coinvolgere anche gli ultraottantenni.

Indirizzo: corso Vigevano 33

Telefono: 011.2359454

Orario: 8,30-22; sabato 8,30-19, domenica 8,30-13 (chiusi 23, 24, 25 e 26 dicembre)