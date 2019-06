Stars Fighting – Summer Camp a base di kick boxing, piscina e gite

Sei settimane all’insegna dello sport di qualità. E’ ciò che propone la Stars Fighting, la palestra di corso Vigevano 33, in Barriera di Milano, per i bambini dai 6 ai 14 anni che intendono impegnare in modo intelligente e divertente le settimane di vacanza da scuola. In programma durante questo originale Summer Camp che inizierà l’11 giugno: lezioni di brazilian jitsu, kick boxing, karate e judo. Ma durante le calde giornate estive si farà anche piscina, si partirà per gite guidate, si svolgeranno i compiti delle vacanze. Ogni giorno, inoltre, è previsto il pranzo in un ristorante convenzionato. In omaggio a tutti gli iscritti, cappellino, maglietta e gadget. Chi fosse interessato, oltre a contattare la palestra telefonicamente, può inviare una mail a st4rsfighting@gmail.com. Un modo interessante per vivere otto settimane fra benessere, divertimento e una carica di energia. E per i genitori, iscrivere i propri ragazzi al Summer Camp può essere l’occasione per scoprire una palestra attrezzata e preparata a tutto. Qui praticare sport e cercare di perdere chili diventano vere esperienze e non soltanto allenamenti fine se stessi. Perché «per noi la salute e il benessere del nostro cliente sono la missione principale», spiega Marco. Specializzata in sport da combattimento e arti marziali, la Stars Fighting, è aperta a qualsiasi tipo di pubblico avendo anche un’area con gli attrezzi e diverse ore dedicate alla ginnastica posturale e riabilitativa. Fiore all’occhiello, sono invece gli sport da ring quali pugilato, boxe thailandese e K1. Ma sono pericolosi questi allenamenti? «No, da noi i clienti vengono seguiti da personale qualificato che riesce a formare gli atleti, si parte dai 4 anni». E allora tutti alla Stars Fighting, il posto giusto per tutta la famiglia.

Indirizzo: corso Vigevano 33

Telefono: 011.2359454

Orario: 8,30-22; sabato 8,30-19, domenica 8,30-13

Mail: st4rsfighting@gmail.com