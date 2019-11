Stasera derby: Sarri avverte la Juve, Mazzarri contro tutti

Il tecnico bianconero non si fida dei granata, quello del Toro è in discussione

Il derby, il suo primo italiano. Il Grande Torino. L’uso della Var, Mazzarri e il momento del Toro. Maurizio Sarri parla così, a tutto campo, dei temi caldi del momento. «Un derby non è mai una partita normale, specie per il Torino. Ma anche per noi non è una partita come le altre. Un derby è sempre una partita speciale per tutte e due le squadre. Spero che questo ci aiuti ad avere cali mentali».

Sarri spesso ha approfittato delle trasferte torinesi, negli anni scorsi, per fare un salto a Superga. Sarà così anche nel prossimo futuro: «Noi siamo venuti due o tre volte a Torino a maggio, nei giorni vicini al ricordo di Superga. Mi sembrava doveroso andare a rendere omaggio a un mito dello sport. Lo ritenevo obbligatorio, perché il Grande Torino è leggenda e mito del calcio italiano».

Sull’altro fronte, vigilia in silenzio per Walter Mazzarri. Ha dormito pochissimo, il tecnico granata, nei giorni più delicati da quando è approdato sotto la Mole. Perché se già di per sé è un perfezionista, figuriamoci ora che il suo Toro è più di un mese che non centra la vittoria. Il tecnico ha studiato giorno e notte come imbrigliare la Juventus, in un derby nel quale si gioca una fetta importante di futuro. Halloween gli ha regalato uno “scherzetto” mica da ridere: proprio i bianconeri furono l’ultimo avversario di Sinisa Mihajlovic, proprio Daniele Doveri della sezione di Roma 1 fu l’arbitro di quella sfida.