“State freschi”, c’è il giovedì in Langa

Bere gli aperitivi proprio là dove il frutto di Bacco nasce, immersi nello splendido panorama delle Langhe. E, soprattutto, lontano dal caldo e dall’afa della città. Si ripete anche stasera (come ogni giovedì fino al 9 agosto) l’appuntamento con “State freschi”, l’iniziativa organizzata dal giovane team del Réva Vino&Resort di Monforte d’Alba dedicata ai turisti che passano per quelle colline o a chi desidera trascorrervi qualche giorno di relax. Non un luogo qualunque il Réva, ma un vero e proprio progetto di sostenibilità nato fra quelle meravigliose vigne (qui siamo in frazione San Sebastiano) diventate patrimonio dell’Unesco. Un concetto di agriturismo che va oltre il lusso dove non esiste la televisione e ogni particolare, la spa, la piscina, il campo da golf si sviluppa e cresce con la natura e con il frutto, ossia il vino, che da questa terra prende vita. E’ così che nasce “State freschi”, come un’occasione per gustare i prodotti delle vigne di San Sebastiano fra intrattenimento, cordialità e musica di sottofondo. Il tutto, ovviamente, accompagnato dall’ottima cucina dello chef Paolo Meneguz, classe 1986, già noto a molti per la sua selvaggia creatività in odore di Stella. Ogni giovedì, sulla splendida terrazza del ristorante Fre, va in scena così uno spettacolo unico, a stretto contatto con la natura. Ad allietare l’aperitivo oggi è prevista l’esibizione del trio La Mouche, un trait d’union fra il mediterraneo, il reggae roots e il mondo patchanka. Una band che si diverte e improvvisa con il pubblico rivisitando brani famosi alternati ad originali.

Nel repertorio musiche di Conte, Sting, Marley, The Beatles, Djavan, Pino Daniele e molti altri tutti nella chiave La Mouche.

Al di là del concerto aperitivo di questa sera, chi desidera trascorrere un’intera giornata di vacanza può farlo accedendo fin dalle 10 del mattino alla spa, nata dove una volta c’era la cantina delle botti, per poi rilassarsi in piscina sotto il sole (info e prenotazioni 0173.789269; www.revamonforte.it).