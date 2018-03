Stato delle acque piemontesi: quasi un campione su due “non è buono”

Lo stato delle acque piemontesi “non è buono” nel 45 per cento dei casi. E’ quanto emerso in quinta Commissione del Consiglio regionale del Piemonte, nel corso dell’audizione sulle attività di Arpa nel monitoraggio ambientale regionale delle acque superficiali e sotterranee. Lo stato ecologico nel 55 per cento dei casi è valutato “buono”; nel 31 per cento “sufficiente”, scarso il 12, “elevato” e “cattivo” entrambi all’1 per cento. Lo stato chimico, poi, è buono al 95 per cento e non buono al 5.

LE PAROLE DEL DIRETTORE DI ARPA

L’argomento è stato esposto alla presenza dell’assessore Alberto Valmaggia (Ambiente), dal direttore di Arpa Angelo Robotto che ha illustrato il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, a cui si dedicano circa 30 unità di personale, analizzando circa 8.500 campioni/anno in laboratorio per parametri chimici e 400 determinazioni/anno di componenti biologiche.