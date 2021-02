La sindaca: "Avevamo detto che nella primavera 2021 sarebbe entrata in funzione, è stato emozionante"

“La stazione Bengasi è realtà”. Lo annuncia su Facebook, la sindaca di Torino, Chiara Appendino. “Oggi, per la prima volta, siamo saliti a bordo dei treni della Metro 1 da Lingotto a Bengasi. Un obiettivo che i torinesi hanno aspettato per troppo tempo e che per noi è stata un’assoluta priorità sin dal primo giorno” ha scritto.

“Sappiamo benissimo cosa ha significato per i cittadini questa attesa, le difficoltà che ci sono state legate ai lavori e continui rinvii. Noi avevamo detto una cosa molto precisa: nella primavera 2021 la stazione Bengasi sarebbe entrata in funzione. Ed oggi siamo qui per il primo giro ufficiale dopo la fine dei collaudi. Lo ammetto, è emozionante” ha continuato Appendino.

“Vi avevo mostrato i lavori in corso nel cantiere, le prime banchine concluse, il primo test. E ora siamo qui, alle battute finali. Non resta che attendere gli ultimi perfezionamenti e poi saremo pronti all’inaugurazione, per consegnare, definitivamente, la stazione Bengasi ai torinesi”.