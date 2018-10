Una stazione di pompaggio contro l’emergenza alluvioni

Servono 4 milioni per mettere in sicurezza le abitazioni del Borgo Fioccardo da una nuova eventuale piena del fiume. Quattro milioni necessari far passare dalla carta alla realtà uno studio che prevede il riordino delle fognature private che smaltiscono le acque delle case della zona. Nel dettaglio, fanno sapere i tecnici del Comune di Torino, si creerebbe una grossa vasca in grado di raccogliere l’acqua durante le piene e di scaricarla naturalmente a valle, senza bisogno di altri interventi da parte dell’uomo o di energia elettrica.

Un progetto tanto virtuoso quanto caro che, al momento, sembra lontano dalla realizzazione poiché non ancora non finanziato. Cosa fare dunque per gli abitanti del Fioccardo che, ogni volta che si allontanano da casa, montano le paratie che si usano a Venezia per l’acqua alta? L’idea è quella di installare una piccola stazione elettrica per pompare l’acqua durante le piene. «Creeremo un impianto di sollevamento. Questo non risolve in toto il problema, ma è un primo passo» dicono dal Comune. Per farlo si ipotizza di utilizzare i circa 300mila euro di ribasso di gara scaturiti dall’intervento sulla sponda sinistra del Po. Tali lavori per la sistemazione dell’area di fronte al Museo dell’Automobile sono attualmente in corso. Iniziati lo scorso luglio, con uno stanziamento da 1 milione di euro da parte della Regione Piemonte (poi integrato da 500mila euro da parte della Città), si prevede che termineranno a febbraio del prossimo anno. «Ciò che ancora sorprende è che, dei 51 milioni di euro disposti del Ministero per sanare i danni dell’alluvione, la Regione abbia destinato solo 1 milione a Torino, a fronte dei 14 milioni richiesti» commenta il vicepresidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano. «Quel milione non è bastato neppure a risanare la sponda sinistra e la Città ha dovuto accendere un mutuo di circa 500mila euro presso Cassa Depositi e Prestiti». In attesa dunque di nuovi fondi per far sì che i progetti prendano concretezza, gli abitanti del borgo lungo fiume sono sempre più esasperati e chiedono una proroga fino al 20 dicembre per consegnare la documentazione che gli permetterà di accedere ai rimborsi.