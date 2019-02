Stazione Porta Nuova, importuna viaggiatori e aggredisce agenti Polfer: condannato a 4 mesi di reclusione

Prima importuna i viaggiatori a Torino, nell’atrio della biglietteria della stazione di Porta Nuova, poi aggredisce gli agenti della Polfer intervenuti per riportare la calma.

CONDANNATO A 4 MESI DI RECLUSIONE

Un russo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e porto abusivo di armi, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Una volta accompagnato negli uffici di polizia, l’uomo ha sferrato un pugno contro un agente, seduto alla scrivania per redigere degli atti, e ha spinto un altro agente per terra nel tentativo di scappare. Processato per direttissima, è stato condannato a 4 mesi di reclusione.