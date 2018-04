“Stazioni sicure”, la polizia ferroviaria sventa un suicidio a Porta Nuova

Si aggirava, con fare sospetto, a pochi passi dai binari della stazione di Torino Porta Nuova. Alcuni passanti, preoccupati, hanno notato la scena. Non ci è voluto molto, infatti, per capire che quel giovane nascondeva propositi suicidi. E così è partita la segnalazione alla sala operativa della questura. In men che non si dica, la Polfer è stata avvisata e una pattuglia si è precipitata sul posto, “fermando” l’aspirante suicida e sventando così i suoi folli intenti.

CONTROLLI “STAZIONI SICURE”

L’intervento si inquadra nell’ambito dei controlli predisposti per la campagna nazionale “Stazioni sicure“. Gli stessi che nei giorni scorsi hanno portato gli agenti della polizia ferroviaria a identificare 386 persone, a monitorare 204 convogli e a scortarne 33 su tutto il territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta.

FERMATI DUE EGIZIANI

Nel corso dell’operazione, sempre a Torino porta Nuova, gli uomini della Polfer hanno bloccato due giovani egiziani che si trovavano su un vagone smistato in una zona interdetta al pubblico: entrambi sono stati multati con 516 euro. Sono anche in corso accertamenti sulla loro posizione in Italia e sul possesso di telefonini, la cui provenienza appare incerta.