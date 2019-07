Stecche e tappini

Una mamma protesta in una lettera a “Specchio dei tempi” perché nell’asilo della circoscrizione 3 frequentato da suo figlio il direttore ha deciso di adottare punto per punto il testo emanato nel 2014 dall’area servizi educativi del Comune di Torino. In sintesi saranno aboliti i grembiulini, eliminati i laboratori esterni (non so cosa fossero, ma immagino), tolti i corsi di pre-scrittura per i cinquenni ed eliminati i giochi in scatola, sostituiti con materiali di recupero riciclati. Il giardino sarà un “parco didattico” gestito dal centro sociale Gabrio. La mammina teme che il suo pargolo “dovrà affrontare ancora un anno tra tappi di sughero, bottiglie di plastica, erbe aromatiche, alberi da frutto, senza più orari o regole”, adombrando possibili plagi cripto-sinistrorsi e libertari da parte degli autonomi del Gabrio. Vorrei tranquillizzare la signora. Da gagnetto andavo all’asilo anch’io. Era gestito dalle suore, che mi plagiavano implacabili da mattina a sera con preghiere obbligatorie e parabole evangeliche. Per giocare avevamo un cortiletto pieno di ghiaia e nessun giocattolo. Portavamo noi le birille di coccio o giocavamo al negozio con sassolini e foglie (o a mosca cieca, bandiera, rialzo…). Vietate le palle. Magari avessimo avuto tappi di sughero, bottiglie di plastica, erbe aromatiche, alberi da frutto! Stessa cosa (meno il grembiulino) all’oratorio dei preti. Ma con in più le figurine, il pallone e alla fine l’obbligo di andare in chiesa a benedizione, tra canti, preghiere e incensi. Siamo tranquillamente sopravvissuti, madama, crescendo vispi e tosti. E quanto al plagio, le assicuro che pochissimi di noi han preso i voti. Coraggio.

