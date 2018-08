Stefania Seimur, l’ultimo gol di Borriello

L’ultimo gol di Marco Borriello ha il volto e le fattezze di Stefania Seimur, incantevole bellezza ucraina paparazzata al fianco del celebre bomber napoletano prima a New York e poi in Costiera Amalfitana.

Fisico da modella ma forme generose, Stefania incarna alla perfezione il prototipo di bellezza mediterranea, seducente e selvaggia, tanto caro all’ex centravanti – tra le altre – di Milan, Juventus e Roma.

Chissà che la sua love story con Borriello non possa rappresentare un trampolino di lancio per ripercorrere le gesta di chi l’ha preceduta sul trono, da Belen Rodriguez ad altre star e starlettes del piccolo schermo: le carte in regola, almeno dal punto di vista fisico, ce le ha tutte.