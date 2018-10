Stefano Cucchi dolby stereo

Nel bar virtuale dei social potete ascoltare la storia di Cucchi in stereo. Stefano. Per la destra era un eroinomane, spacciatore di droga davanti alle scuole, indagato e fermato per scippo, rissa e rapina a mano armata. Per la sinistra è “il geometra”, innocuo pusher di ultima fila.

La sorella Ilaria. Per la destra è una profittatrice che vuole costruirsi una carriera politica sulla morte del fratello che aveva abbandonato al suo destino (negli ultimi due anni gli aveva anche vietato di avvicinarsi a casa sua e ai suoi figli). Per la sinistra è una pasionaria che si è battuta per anni solo per ottenere giustizia. Repubblica la nomina “donna dell’anno” con foto sulla copertina di D.

La famiglia. Per la destra aveva scaricato Stefano da tempo. Quando chiesero alla madre di nominargli un avvocato di fiducia, lei rispose: «non spenderò altri soldi per quel delinquente, per me può fare il barbone o marcire in galera». Per la sinistra è una tranquilla e normale famiglia benestante.

La morte. Per la destra un incidente dopo un indebito pestaggio. Per la sinistra un massacro cinico e preordinato. Le scuse. Per la destra, se l’Arma le deve ai Cucchi, i Cucchi le devono a tutte le famiglie dei ragazzi cui il fratello ha venduto la droga. Per la sinistra, non basteranno mai.

Il risarcimento di un milione. Per la destra la famiglia dovrebbe devolverlo alle vittime della droga, che Stefano ha contribuito a creare spacciando. Per la sinistra è poco. Rileggete, e cercate di capire da che parte state. Io non riesco a chiamare “eroe” Stefano, e l’idea che gli venga intitolata una via mi va. Ma io non conto.

