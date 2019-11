Stefano non risposa Belen Il ballerino: «Ho già dato!»

Stefano De Martino e Belen Rodriguez rimangono marito e moglie, come è sempre stato anche quando di fatto si erano separati. Ma non ci sarà un secondo matrimonio bis e non verranno nemmeno rinnovati i voti. Il ballerino napoletano, per la prima volta ospite da Fabio Fazio, ha spiegato una volta per tutte come stanno veramente le cose e sono parole che ammettono poche repliche: «No! Eh no. Ho già dato. Perseverare poi sarebbe diabolico». Nessun cambio di programma, semplicemente stanno bene così e non hanno nulla da dimostrare. Non è un caso che lei, in tempo reale, via social gli abbia risposto con un eloquente «Fiera di te sempre». Così tutti i fan che si aspettavano la replica delle nozze celebrate nel 2013 si dovranno accontentare semplicemente di vederli insieme, questa volta (forse) per sempre.

A tenerli uniti, più di una cerimonia, c’è Santiago che in questi anni ha rappresentato l’unico vero punto in comune. E sabato sera, a “Tú sí que vales”, Belen ha raccontato un aneddoto che finora aveva tenuto nascosto. Quando sul palco si è presentato un concorrente che ha dedicato un rap alla figlia piccola, raccontando di non aver focalizzato la sua condizione di padre fino a quando lei non ha avuto due anni, la Rodriguez ha replicato così: «È vero, può capitare. Per tutta la mia gravidanza, Stefano non si rendeva conto che ero incinta. Ha realizzato di essere diventato padre soltanto quando ho portato Santiago a casa».

Oggi però “Santi” è la loro ragione di vita e De Martino non lo ha mai nascosto. Così come non ha nascosto i sacrifici fatti per arrivare dove è adesso: «Avevo dieci anni – ha raccontato a Fazio – quando ho cominciato a fare danza. Per pagarmi gli studi di ballo che si tenevano il pomeriggio la mattina alle 5 andavo a vendere frutta, la sera ero stanco morto ma almeno mi mantenevo». Il provino ad “Amici” era arrivato come une benedizione perché fino ad allora era stato sfortunato: «Vado a fare un’audizione al Teatro Sistina per lo spettacolo di Johnny Dorelli. Faccio sei ore di audizione e mi hanno preso. Ho pensato: “Ho svoltato, inizio a lavorare finalmente a teatro”. Invece, Dorelli ebbe un malore e la tournée venne annullata. Tornai a casa disperato. Stessa cosa il Balletto di Toscana. Mi hanno preso e poi mi hanno detto che si provava dalle 9 del mattino alle 21. Quindi non avevo modo di lavorare per permettermi l’affitto e per far parte del Balletto di Toscana e sono tornato di nuovo a casa». Oggi si sta rifacendo con gli interessi.