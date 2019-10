Stefy Pereira, la personal trainer che ha stregato il web

Le è bastato pubblicare le foto dei suoi esercizi in palestra per diventare un’autentica star dei social. Prima in Sudamerica, poi un po’ in tutto il mondo. Stefy Pereira, Estefania all’anagrafe, è una personal trainer che è riuscita a modellare un corpo da urlo.

Originaria della Colombia, si è ormai trasferita negli Stati Uniti anche se non disdegna frequenti puntate nel suo paese natale. Ovunque vada, non manca di documentare i suoi spostamenti e le sue attività su Instagram.

Tra sedute in palestra, bagni in spiagge da sogno, book fotografici e copertine di riviste patinate, la bella Stefy ormai ha conquistato tutti. D’altro canto, con un fisico del genere, è impossibile passare inosservate.