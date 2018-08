Stelian Neantu – Il giardino delle delizie

Un negozio di frutta e verdura come si comanda, senza altre eccezioni e distrazioni: è questa l’idea di Stelian che ad inizio ottobre dello scorso anno ha aperto Il Giardino delle delizie in via Valobra 129 a Carmagnola decidendo di mettersi in proprio.

Un passo importante, fatto selezionando con cura fornitori e prodotti: il 90% di quello che si trova in negozio è di produzione locale, tra la ricca zona di Carmagnola (non solo per i peperoni) e Moncalieri ma anche quella di Saluzzo per la frutta a cominciare dalle mele e dalle pesche quando è la stagione giusta, ma non mancano anche primizie da fuori regione e frutta esotica.

Il segreto è uno solo: «Seguo la stagionalità dei prodotti perché solo così possono arrivare freschi e nella loro perfetta maturazione nelle case dei miei clienti. Ovviamente le richieste cerco di accontentarle tutte e per questo faccio anche consegne a domicilio in Carmagnola e nelle zone limitrofe, ma visto che il rifornimento è giornaliero preferisco dare solo il meglio di quello che offre la natura in quel periodo».

Il Giardino delle delizie è aperto dal lunedì al sabato con orario 8-13, 15.30-19.30 ma eccezionalmente sarà disponibile per il pubblico anche domenica prossima, 2 settembre, in occasione della Fiera.

Per contatti e ordini: 320.3384650.