Stellantis, gli azionisti danno il via libera alla fusione Fca-Psa

C’è il via libera alla creazione del gruppo Stellantis: nel pomeriggio gli azionisti di Fca hanno approvato la fusione con Psa con il voto a favore del 99,1% dei partecipanti all’assemblea.

ELKANN: “VOGLIAMO AVERE RUOLO DI PRIMO PIANO”

In occasione della riunione ha parlato anche il presidente di Fca, John Elkann: “Questa fusione è un coraggioso passo avanti. Vogliamo avere un ruolo di primo piano nel ridefinire la mobilità del prossimo decennio: è stata questa ambizione che ha portato alla nascita di Stellantis, due partner con la stessa mentalità e con la stessa voglia di offrire ai propri clienti veicoli e servizi originali ed efficienti”.

MANLEY: “STELLANTIS AVRA’ COPERTURA COMPLETA DEL MERCATO”

Anche Mike Manley, che ricoprirà il ruolo di “Head of Americas”, ha parlato dell’imminente fusione: “Il gruppo Stellantis sarà bilanciato anche geograficamente: combineremo la posizione di Psa in Europa con quella di Fca nelle Americhe. Abbiamo un ampio portafoglio di marchi iconici che ci permetterà di competere in tutti i settori e di avere una copertura completa del mercato”.

FCA ANNUNCIA DIVIDENDO STRAORDINARIO

“Fiat Chrysler Automobiles ha dichiarato un dividendo straordinario condizionato di 1,84 euro per azione ordinaria corrispondente ad una distribuzione complessiva di circa 2,9 miliardi di euro. Sebbene questo verrà posto in pagamento successivamente al perfezionamento della fusione, onde evitare ogni dubbio si precisa che il dividendo straordinario non sarà pagabile su azioni Stellantis emesse a favore dei precedenti azionisti di Psa al momento dell’efficacia della fusione o ad altri azionisti che acquisteranno azioni Stellantis successivamente all’efficacia della fusione”. E’ quello che si legge in un comunicato diffuso da Fca.