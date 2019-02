Stelle filanti per gli sposini: lo show rischia di trasformarsi in tragedia

Lo spettacolo allestito per gli sposini, rischia di trasformarsi, improvvisamente, in tragedia. Dalla pioggia di stelle filanti che avrebbe dovuto “accarezzare” il primo bacio della coppia, si sprigionano, infatti, delle vampate di fuoco. E nel giro di pochi secondi il gazebo di fiori al cui interno i due stavano posando per i fotografi, si trasforma in una trappola incandescente!! Per fortuna i novelli sposi riescono a battere in ritirata prima che sia troppo tardi!!