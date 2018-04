Sterpaglie in fiamme al parco Colonnetti

Una colonna di fumo si è alzata verso il cielo domenica pomeriggio al parco Colonnetti, nel cuore di Mirafiori Sud. A segnalare l’incendio sono stati alcuni residenti che si sono trovati, per caso, nei pressi del rogo.

Ad oggi le cause del fuoco non sono ancora state individuate, anche se si ipotizza che qualcuno abbiamo voluto bruciare delle sterpaglie (forse per gioco) e poi non sia più riuscito a contenere le fiamme. Sui posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio in poco tempo e messo in sicurezza l’area.

«È stato un cittadino a inviare la segnalazione – ha raccontato Alessandro Nucera, vicepresidente della circoscrizione Due – ma chiederemo ai vigili del fuoco spiegazioni e informazioni precise su quanto accaduto. Una volta individuate le cause ci metteremo in moto per far sì che queste cose non succedano più».

Il centro civico provvederà a verificare lo stato del parco, e se dovesse essere inagibile «incaricheremo chi di dovere per effettuare degli interventi di ripristino e messa in sicurezza. Speriamo non si tratti di un caso isolato di merenderos indisciplinato».