L'improbabile parrucchiera prende il ferro per allisciare la chioma della sua "cliente"

Come stirare i capelli in modo perfetto? Semplice, con il ferro da stiro. Questa, almeno, è la metodologia utilizzata da questa improvvisata parrucchiera asiatica, che lavora – come è possibile constatare nel video – “en plein air”.

La coraggiosa cliente si sottopone senza scomporsi all’improbabile trattamento. Quando è il momento di stirare i capelli, la sua hair stylist prende il ferro e agisce con rapidità. Il risultato? Incredibile ma vero: capelli lisci perfetti.