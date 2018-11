«Stop ai bisogni in strada». Test del Dna per tutti i cani

Giro di vite per i proprietari di cani che non amano particolarmente raccogliere i bisogni dei propri amici animali. Se a Carmagnola l’amministrazione ha messo in pista un progetto di mappatura del Dna dei cani residenti sul territorio, con la conseguenza che chi abbandonerà una cacca potrà essere individuato e multato senza tanti complimenti, a Chivasso una nuova norma impone ai padroni di girare armati di sacchetto, paletta e bottiglietta d’acqua per cancellare anche le tracce della pipì di Fido dagli angoli della città.

Novità sostanziali che dichiarano guerra ai proprietari maleducati. Con il progetto “Con il Dna di Fido, io mi Fido”, Carmagnola vuole disincentivare l’abbandono delle deiezioni canine nell’ambiente identificando i suoi circa 5mila cani. La campagna, in gran parte sostenuta economicamente dalla Derichebourg che già si occupa della raccolta dei rifiuti, vedrà la collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e metterà al centro, grazie all’analisi genetica, la salute e il benessere della popolazione, risolvendo l’annoso problema del decoro urbano e rendendo i cani rintracciabili in ogni circostanza, anche in caso di furto o smarrimento. Per dare gambe al progetto, il Comune approverà al più presto un nuovo regolamento comunale. Poi, da gennaio, chi adotterà un quattro zampe avrà l’obbligo di microchipparlo e fargli fare il tampone salivare mentre tutti gli altri dovranno mettersi in regola entro il 31 ottobre 2019. I prelievi di saliva saranno effettuati gratuitamente direttamente nel canile municipale o dai veterinari che aderiranno all’iniziativa. Una volta raccolti, i Dna confluiranno nella prima banca regionale curata dall’Istituto Zooprofilattico. «Il problema della mancata raccolta delle deiezioni canine è molto sentito dai cittadini – spiega l’assessore Massimiliano Pampaloni -, in particolare nei parchi giochi per bambini e nelle vie del centro storico. Abbiamo deciso di intervenire con una soluzione straordinaria, innovativa ed efficace, creando un metodo che potrà essere facilmente adottato da ogni Comune italiano che ne senta l’esigenza». A chi viola la norma, vigili e guardie ecologiche armate di apposito kit per i prelievi potranno comminare sanzioni sino a 100 euro, più le spese per le analisi.

Mano ferma anche a Chivasso dove, da mercoledì scorso, i padroni dei cani dovranno lavare i marciapiedi su cui Fido ha fatto non solo cacca, ma anche pipì. Pena una sanzione che va dai 25 ai 150 euro. La stretta si estende anche alle “gattare” che lasciano cibo per strada senza ripulire.