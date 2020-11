Stop Chiellini-Bonucci. La Juve va nel futuro con De Ligt e Demiral

La nazionale di Roberto Mancini sta già facendo le prove senza i due totem là dietro, Bonucci e Chiellini. Questa volta, invece, toccherà alla Juventus di Andrea Pirlo farne a meno: tutta colpa degli infortuni che stanno tormentando in questo inizio di stagione bianconero sia il capitano sia il vice-capitano della Vecchia Signora, i senatori, la vecchia guardia.

Il futuro è adesso

Da una parte ci sono Bastoni, classe 1999, e Romagnoli. A Torino, invece, tocca alla coppia inedita formata dal duo Demiral–De Ligt, il futuro della retroguardia bianconera, ma che in campo si muovono già come due veterani. Toccherà a loro, anche se l’olandese è tornato da pochi giorni a lavorare in gruppo (il suo fisico potrebbe avere bisogno di tempo per entrare in forma), blindare la difesa della Juventus domani (fischio di inizio ore 20:45) contro il Cagliari. Ventuno anni De Ligt e 22 Demiral, la Juve fa le prove di futuro, prova a girare pagina e a far a meno di Chiellini e Bonucci, in qualche modo allineandosi alla politica societaria dettata al termine della scorsa stagione dal presidente Andrea Agnelli in persona, ovvero quella di ringiovanire la rosa.

