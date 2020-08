Stop schiamazzi e accelerate con le maxi multe anti-movida

Movida molesta e rumorosa nelle vie e piazze del paese, e l’amministrazione di Orbassano reagisce con un’ordinanza contro gli schiamazzi e l’uso di bottiglie di vetro fuori dai locali pubblici. Un giro di vite che, a chi trasgredisce, può costate multe fino a 500 euro. Il provvedimento, in vigore da pochi giorni, è stato emanato a seguito di una serie di lamentele da parte dei cittadini, residenti in specie in piazza della Pace ma anche nelle centralissime via Roma e via Alfieri, che da tempo ormai segnalano quanto difficile sia diventato riposare tranquillamente la notte in particolar modo nel periodo estivo.

